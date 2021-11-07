Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 783 COVID-19 testi yapıldı, 25 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı.

200 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 852 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 89,62, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,25 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 117 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 55 milyon 625 bin 504'ü birinci doz, 49 milyon 190 bin 536'sı ikinci doz, 11 milyon 377 bin 755'i üçüncü doz olmak üzere 117 milyon 378 bin 532'ye yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.