23 Nisan yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor

Edirne'de Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı anıta çelenk sundu.

Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Ardından Arpacı başkanlığındaki kutlama heyeti Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Sezer, 23 Nisan dolayısıyla makamını Mehmet Ruşen Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Feyza Öykü İn'e devretti.

Valilik koltuğuna oturan İn, kent hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

İn, okul çevrelerine spor tesisleri kurulması gerektiğini belirterek Gençli ve Spor İl Müdürü Selim Ak'a konuyla ilgili talimat verdi. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'u da arayan İn, okul giriş ve çıkış saatlerinde oluşan trafik yoğunluğunun önlenmesi ve çevre güvenliğinin sağlanmasını istedi.

Vali Sezer, daha sonra Balkan Çocuk Şenliği kapsamında Edirne'ye gelen öğrencilerle buluştu.

Çocukların bayramını tebrik eden Sezer, "TBMM'nin açılış yıl dönümü ve dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramı kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bugün serhat ilimiz Edirne'miz 8 Balkan ülkesinden 199 öğrencimizi ve onlara eşlik eden öğretmenleri ağırlıyor." dedi.

Kutlamalar çeşitli programlarla devam ediyor.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun anıta çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Ardından Vali Birol Ekici, koltuğunu temsili olarak Atatürk İlkokulu öğrencisi Hiranur Naz ile Tevfik Fikret Ortaokulu öğrencisi Yaşar Eriş'e devretti.

İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu'nu telefonla arayan Eriş, mahallelere çocuk parkları yapılması için talimatlar verdi.

Hava muhalefeti nedeniyle Atatürk Spor Salonu'nda devam eden törende Özefsun, 23 Nisan 1920'nin bağımsızlık ve demokrasi tarihinin önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Ardından öğrenciler tarafından şiirler okunup çeşitli gösteriler sergilendi.

Tören Kırklareli Valisi Birol Ekici'nin resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin vermesi ile sona erdi.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, sahil dolgu alanındaki amfi tiyatroda öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerle devam etti.

İstanbul

İstanbul Valiliğince düzenlenen törende, İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri kısa bir konser verirken, Ümraniye TEV Zahide Zehra Garring Ortaokulu öğrencilerinden oluşan halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk bırakıldı.

Resmi törenin bitmesi ve Vali Yardımcısı Kaya ile İl Milli Eğitim Müdürü Yentür'ün alandan ayrılmasının ardından İBB tarafından yeni bir tören daha yapıldı.

Törende, öğrenci Tuana Ece Onay, "23 Nisan Söyledi" şiirini okudu.

Daha sonra İmamoğlu, zabıta mangası eşliğinde İBB çelengini Taksim Cumhuriyet Anıtı'na bıraktı. Ardından bazı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de anıta çelenk sundu.

Törene katılanlar, anıtın önünde fotoğraf çektirdi.

İmamoğlu, törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Taksim Meydanı'nın önemine değindi.

23 Nisan'ın, milli egemenlik duygusuyla beraber çocukların bayramı olduğuna işaret eden İmamoğlu, "Çocukların, aslında özgürlüğü. Bugün neyi haykırıyoruz? 'Filistin'de çocuklar ölmesin.' diyoruz. Ya da başka savaş olan ülkelerde çocuklar savaşlarda katledilmesin, öldürülmesin istiyoruz. Aslında dünyada her çocuğun özgürlüğünü talep ediyoruz. Bir şehrin, bir ülkenin uygarlık seviyesi, çocuklarının ne kadar mutlu, huzurlu ve umutlu olduğuyla paraleldir. Biz umut ederiz ki o çağdaşlık seviyesini bu milletin bütün evlatlarına yaşatan yöneticiler olalım." ifadelerini kullandı.

Ankara

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çok sayıda kişi, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve öğrenciler ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı resmi törenlerin ardından halkın ziyaretine açıldı.

Anıtkabir'in Akdeniz ve Anadolu kapılarının girişinde bekleyenler, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla Ata'nın huzuruna çıktı.

Bazı öğrenciler de okulda düzenlenen törenlerinin ardından yöresel kıyafetleriyle Anıtkabir'e geldi.

"Çocuklar bana umut veriyor"

Muğla'dan Anıtkabir'i ziyarete gelen 77 yaşındaki emekli öğretmen Fehmi Özturan, "Gerçekten çocuklar büyük umudumuz. Burada konuştuğum çocuklar ve gençler bana umut verdi." ifadesini kullandı.

Ailesiyle Ata'nın huzuruna çıkan Çiğdem Güney, "Ata'mızı ziyaret etmek için geldim, 9 yaşındayım, Atatürk'ü çok seviyorum. Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." dedi.

Alanda arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Crystal Epylfen, Çin'den arkadaşlarıyla önce İstanbul'a geldiklerini ve ardından Ankara'ya geçerek Anıtkabir'i ziyaret ettiklerini belirtti.

Crystal Epylfen, "Burada herkesin vatansever olduğunu hissediyorum ve aynı zamanda vatandaşların Atatürk ile çok güçlü bir bağı olduğunu da görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anıtkabir'i ziyaret etmek için Adana'dan geldiğini söyleyen 35 yaşındaki İpek Beder, "Şimdi otobüsten indim. Burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu kadar insanı da burada görmek gerçekten güzel. Gençlerden umutluyum." diye konuştu.

Konya

Konya'da Anıt Meydanı'nda başlayan törenler kapsamında, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ardından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, siyasi partiler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla devam eden kutlamalarda, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları ve çeşitli gösteriler sunuldu.

Öte yandan, Yunak ilçesinde Orhan Erdem İmam Hatip Ortaokulu bahçesindeki kutlamalar kapsamında, halat çekme yarışmasında ipin kopması sonucu protokol üyeleri yere düştü.

Karaman

Karaman'da ise İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törenler, Kemal Kaynaş Stadyumu'nda devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ın, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, öğrenciler şiirler okudu çeşitli gösteriler yaptı.

Aksaray

Aksaray'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen tören İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ardından kutlamalar, Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi bahçesinde düzenlenen programla devam etti.

Burada öğrenciler, şiirler okudu, halk oyunları ve çeşitli akrobasi gösterileri sundu.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar’da Veysel Eroğlu Spor Salonunda gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, konuşma yaptı.

Öğrenciler, şiirler okudu, halk oyunları ve müzikal gösteriler sundu.

Adana

Adana'da, Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tevke, daha sonra İstasyon Meydanı'nda, Vali Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı törende yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı neşe ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu, şiirlerin okunduğu tören, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle tamamlandı.

Mersin

Mersin'de Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Mülki ve askeri erkan ile vatandaşların da katıldığı programda, saygı duruşundu bulunuldu, bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından çeşitli dans ve halk oyunları gösterisi sunuldu, şiir okundu.

Hatay

Hatay'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ve beraberindeki çocuklar tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Hatay Merkez Spor Salonu'nda devam eden kutlama programında öğrenciler hazırladıkları çeşitli gösterileri sundu.

Osmaniye

Osmaniye'de kutlamalar kapsamında Vali Erdinç Yılmaz, makamını temsili olarak Cebelibereket Şehit Ahmet Yılmaz İlkokulu birinci sınıfı öğrencisi Eylül Nacar'a bıraktı.

Etkinlikler kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Mithatpaşa Ortaokulu bahçesinde devam eden programda da öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu, şiirler okundu.

Vali Yılmaz, tören sonunda çocukların yanına giderek bayramlarını kutladı.

İzmir

İzmir'deki tören, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yahşi, yaptığı konuşmada "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla kurulan TBMM'nin açılışının 104'üncü yılında olmanın gururu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara bayram armağan etmesinin tesadüf olmadığını dile getiren Yahşi, "Biliyoruz ki çocukların mutlu olmadığı bir dünyada yanlış giden bir şeyler var demektir. Çocukların şen kahkahalarının çınlamadığı bir dünya, yarımdır, eksiktir. Bugün Gazze'den Doğu Türkistan'a zulme maruz kalan her bir çocuk dünyanın vicdan yarasıdır. Onların çıkaramadığı ses olmak, uğradıkları haksızlıklara karşı sesimizi yükseltmek insanlık ödevidir." dedi.

Törende Vali Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, öğrencileri selamladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kutlama mesajının okunduğu törende farklı okullardan öğrenciler gösteriler sundu, halk oyunları oynadı, Konak Kemal Atatürk Ortaokulu öğrencileri "Türk diyor ki" ve "23 Nisan" adlı şiirleri okudu.

Vali ve belediye başkanları makamlarını çocuklara bıraktı

İzmir Valisi Süleyman Elban, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak Konak Güzelyalı Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Eda Arabacı'ya devretti.

Arabacı, yaptığı konuşmada kendilerine emanet edilen cumhuriyeti geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, tüm okullarda robotik kodlama dersinin olmasını, parkların yakınlarına havuz ve voleybol sahası yapılmasını istedi.

Arabacı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü telefonla arayarak, "Merhaba ben İzmir Valisiyim. Ben okulumuzun yanına spor imkanları sağlayacak halı saha, voleybol sahası yapılmasını istiyorum." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında koltuğunu ilkokul 4. sınıf öğrencisi Alya Ada Nizamoğlu'na bıraktı. Uluslararası alanda Türkiye’yi solist olarak temsil etmeyi düşlediğini belirten 10 yaşındaki Nizamoğlu, "Paylaştıkça Her Şey Güzel" isimli şarkısını seslendirdi.

Manisa

Manisa'da da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Uğurelli konuşma yaptı, öğrenciler halk oyunları ve cimnastik gösterileri sundu.

Denizli

Denizli'de Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan etkinlikler kapsamında Dr. Necdet Durmuş Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Zeynep Ekin Kalkan, Vali Ömer Faruk Coşkun'un makamına oturdu. Ziya Tıkıroğlu Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen kutlama programında ise öğrenciler gösteri yaptı.

Aydın

Aydın'daki tören valilik önündeki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici tarafından çelenk sunulmasıyla başladı.

Daha sonra Mimar Sinan Salonu'nda devam eden programda farklı okullardan öğrenciler gösteri yaptı.

Vali Yakup Canbolat, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Uşak

Uşak'ta 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen programda Vali Turan Ergün ve Belediye Başkanı Özkan Yalım, alandaki çocukların bayramını kutladı, vatandaşları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, günün anlamına ilişkin konuşma yaptı.

Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, dans ve halk oyunu gösterileri yapıldı.

​​​​​​​Gül İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Fatma Yücel, İstiklal Marşı'nın tamamını seslendirdiği törende 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.