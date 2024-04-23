Bakan Göktaş koltuğunu şehit kızı Elif Naz'a devretti

TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bakan Göktaş, şehit ve gazi çocukları, Çocuk Hakları Komite Üyeleri ve bakanlık hizmet modellerinden yararlanan ailelerin çocuklarıyla bakanlıkta bir araya geldi.

Çocuklarla yakından ilgilenen ve onlarla sohbet ederek çocukların sorularını yanıtlayan Göktaş, burada yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, TBMM'nin kuruluşunun 104. kuruluş yıl dönümüne tekabül ettiğini anımsattı.

"Bugün bu makamlarda bizler varız yarın sizler olacaksınız"

Göktaş, "Dünyanın hiçbir yerinde Çocuk Bayramı yokken, Türkiye'mizde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla böyle bir gün çocuklarımıza armağan edilmiş. Biz de bu vesileyle bir aradayız. Ben bugün için hepinize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Nice güzel bayramlar olsun" ifadesini kullandı.

Bağımsızlık uğruna şehit olan kahramanlara da rahmet dileyen Göktaş, onların emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çocuklar için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini belirten Göktaş, "Bugün bu makamlarda bizler varız yarın sizler olacaksınız. Yarın bu ülkenin mühendisleri, profesörleri, bakanları, milletvekilleri sizler olacaksınız" açıklamasında bulundu.

[Fotoğraf: İHA]

"Canla başla çalışacağız"

Bakan Göktaş, makamını temsili olarak Gaziantep'teki helikopter kazasında şehit düşen sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'ün 11 yaşındaki kızı Elif Naz Öztürk'e devretti. Öztürk, Cumhuriyet'in 100. yılında çok özel bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl 3 Şubat'ta düşen helikopterin pilotu emekli Albay Levent Öztürk benim babamdı. Bu sebepten ben hem buruk hem de gururla 23 Nisan'ı kutluyorum. Böylesi güzel bir bayrama sahip olduğumuz için mutluyuz. Bir bayram olarak kutladığımız bu günü bizlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e ve kahraman büyüklerimize teşekkür ediyorum. Onların bize bıraktığı bu mirası geleceğe taşıyacağız. Bizler de bizden sonra gelecek çocukların tıpkı bugünkü gibi neşeyle bayramlarını kutlayacakları bir ülke için canla başla çalışacağız. Güzel bir geleceğe sahip olmamız için bizlere verilen emeği karşılıksız bırakmayacağız. Bugün sizden aldığımız bu görevi ileride bizler de gelecek nesillere devredeceğiz."

"Dünyada savaşlar olmamasını isterim"

Bakan olarak ilk talimatının ve talebinin ne olacağının sorulması üzerine Elif Naz Öztürk, "Ben geleceğimizin iyi olmasını isterim. Herkesin iyi bir gelecekte olmasını ve şu an olduğu gibi dünyada savaşlar olmamasını isterim. Benim yapacağım budur" şeklinde cevap verdi.

Konuşmaların ardından söz alan çocuklar ise Gazze'deki savaşın durdurulması ve oradaki çocukların güvenliğinin ve huzurunun sağlanmasını diledi.

Çocuklarla birlikte "23 Nisan Kutlu Olsun" şarkısını söyleyen Göktaş, onlarla sohbet etti ve çeşitli hediyeler verdi.