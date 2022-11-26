Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi 22:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
22 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 10, Suriye'nin kuzeyinde 12 olmak üzere dün ve bugün toplam 22 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.
10'u Irak'ın, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın açıklamasında şu sözler yer aldı:
"Nerede olurlarsa olsunlar şehitlerimizin hesabını bu alçaklardan soruyoruz ve sormaya da devam edeceğiz! Şehitlerimize saygı ve rahmetle!"
1⃣Terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik operasyonlarımız hem Irak’ın hem de Suriye’nin kuzeyinde aralıksız devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 26, 2022
10’u Irak’ın, 12’si de Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 terörist daha etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/4QX7LFabv9
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Terörle Mücadele
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