Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Belaruslu mevkidaşı Makey'in vefat haberinden derin üzüntü duyduğunu ve mevkidaşının "iyi biri ve iyi bir arkadaş" olduğunu belirtti.

Makey'in ailesine ve Belarus halkına başsağlığı dileyen Çavuşoğlu, "Huzur içinde yatsın" ifadesine yer verdi.

Çavuşoğlu, taziye mesajında Belaruslu mevkidaşıyla yer aldığı bir fotoğrafı da paylaştı.

Deeply saddened by the news of Belarusian Foreign Minister Vladimir Makei's passing away. He was a good man & a good friend.



Extend my heartfelt condolences to his bereaved family & the people of Belarus.



May his soul rest in peace. pic.twitter.com/rWiHl6QxGw