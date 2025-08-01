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Gündem
AA 01.08.2025 00:00

2025-YKS tercih süreci bugün başlayacak

Üniversite adayları için 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercih süreci bugün başlayacak. Adaylar, tercih işlemlerini 13 Ağustos'a kadar yapabilecek.

2025-YKS tercih süreci bugün başlayacak

YKS sonuçlarının 19 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih süreci bugün başlayacak. Adaylar tercihlerini 13 Ağustos'a kadar tamamlayabilecek.

Tercih işlemleri ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılabilecek.

Kılavuz yayımlanmıştı

Adaylara ön bilgi verilmesi amacıyla 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 30 Temmuz'da yayımlanmıştı.

Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

21 ve 22 Haziran'da düzenlenen 2025-YKS'ye 2 milyon 560 bin 649 aday başvurmuş, sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 351 bin 641 aday katılmıştı.

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