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Gündem
AA 31.07.2025 22:02

Aile ve çocuk dostu yapımlar ödüllendirilecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle "Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri" verilecek.

Aile ve çocuk dostu yapımlar ödüllendirilecek

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, aile yapısını ve çocuk gelişimini destekleyen yapımların artırılması ve teşvik edilmesinin amaçlandığı ödüllerle, medyada sağlıklı aile değerlerinin ve çocuk dostu içeriklerin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

10 kategoride 18 milyon lira ödül

Dizi, film, haber, belgesel, yarışma, güncel yapım ile çocuk, spor, bilim-sanat-kültür ve eğlence programları olmak üzere 10 kategoride toplam 18 milyon lira ödül verilecek.

2025 Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen ödül programına başvurular, 1 Temmuz 2024-30 Haziran 2025 döneminde yayınlanmış yapım ve dizilerle yapılabilecek.

Son başvuru tarihinin 30 Eylül 2025 olduğu ödül programında, değerlendirmeleri RTÜK ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının oluşturduğu seçici kurul yapacak.​​​​​​​

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RTÜK Kültür ve Turizm Bakanlığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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