Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazzeli masum yavrulara yardım eli uzatmak derdindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gabonlu mevkidaşı ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"İş birliği potansiyelini ayrıntılı şekilde değerlendirdik"

Cumhurbaşkanı Sayın Nguema ve heyetini Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Gabon, bölgesinin istikrarına katkıda bulunan, doğal zenginlik ve çeşitliliğe sahip, uzun yıllardır iş birliği içinde bulunduğumuz dost bir ülkedir. Bu dostluğumuzu karşılıklı ziyaretlerle daha da geliştiriyoruz.

Bildiğiniz üzere Gabon, 2023 yılında girdiği geçiş dönemini müteakip Cumhurbaşkanlığı seçimlerini başarılı şekilde gerçekleştirdi. Önümüzdeki aylarda yapılacak parlamento seçimlerinin de ülkenin istikrar ve huzuruna katkı sunmasını diliyorum. Halkın güçlü desteğini alan Cumhurbaşkanı Sayın Nguema'yı bir kez de huzurlarınızda tebrik etmek istiyorum.

Bugün yaptığımız ikili ve heyetler arası görüşmelerde aramızdaki iş birliği potansiyelini ayrıntılı şekilde değerlendirdik. Biraz önce imzaladığımız anlaşmalarla ilişkilerimizi ileriye taşıma irademizi teyit ettik.

"Müteahhitlerimizin üstlendiği projelerin toplam değeri 2,5 milyar doları aştı"

Son dönemde şirketlerimiz inşaat ve enerji alanlarında Gabon'da önemli projeler alıyor. Müteahhitlerimizin üstlendiği projelerin toplam değeri 2,5 milyar doları aştı. Sayın Nguema'nın önderliğindeki kalkınma stratejisi kapsamında bilhassa konut, enerji, dijital dönüşüm ve madencilik gibi alanlarda özel sektörümüzün görev almaya hazır olduğunu kendilerine ifade ettim. Aynı şekilde tarım, balıkçılık, bilim ve teknoloji gibi alanlarda da Gabon'la tecrübemizi paylaşmaya hazırız.

Türk Hava Yolları'nın doğrudan uçtuğu Gabon'da, Türkiye Maarif Vakfı'mızın 2018’den beri sürdürdüğü hizmetleri çok değerli görüyorum. Halen 700’e yakın öğrencinin eğitim aldığı okulun kapasitesini artırmaya ve yeni eğitim kurumları açmaya hazırlanıyoruz.

Gabon, Afrika kıtasında FETÖ'yle mücadelemize en hızlı destek veren ülkelerin başında geliyor. Kendilerine bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum.

"Bugün 44 büyükelçiliğimiz kıtada faaliyet gösteriyor"

Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerle ilişkilerimizi bütüncül, kurumsal ve sistematik bir çerçevede ilerletmeye kararlıyız. Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler bulunması ilkesi çerçevesinde, eşit ortaklık ve kazan-kazan temelinde istikrara ve kalkınmaya katkıda bulunmayı sürdürüyoruz. Kıtanın dört bir yanını kucaklayan diplomatik temsil ağımız, bu güçlü irademizin en açık işaretidir.

Afrika'da 2002 yılında sadece 12 büyükelçiliğimiz bulunurken, bugün 44 büyükelçiliğimiz kıtada faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede Libreville Büyükelçiliğimizi de 2012’de faaliyete geçirmiştik. Afrika büyükelçiliklerinin sayısı bugün itibarıyla 38’e ulaşmış ve başkentimiz bu açıdan diplomatik bir merkez konumuna gelmiştir.

"Önceliğimiz, Gazzeli kardeşlerimize insani yardımların ulaştırılmasıdır"

Sayın Cumhurbaşkanı ile Gazze'deki soykırımı da görüştük. Afrikalı kardeşlerimizin Filistin halkıyla güçlü dayanışması malumdur. İsrail'in Gazze'de 7 aydır sürdürdüğü katliam politikasına en net tepkilerin geldiği bölgelerden biri de Afrika kıtasıydı. Masum çocukların, açlıktan öldüğü, gıda yardımı almak için toplanan sivillerin bilerek kurşunlandığı bir vahşet tablosuna kimse sessiz kalamaz. Zerre kadar vicdanı, merhameti, insanlık onuru olan herkesin bu zulüm karşısında sabır taşı çatlamak üzeredir. Önceliğimiz, Gazzeli kardeşlerimize insani yardımların ulaştırılmasıdır.

"Avrupa'dan yükselen insani tepkileri çok kıymetli buluyoruz"

İnsanlık cephesi olarak bu zulmün durdurulması için ne gerekiyorsa onu yapmakla mükellefiz. Son günlerde Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa'dan yükselen insani tepkileri çok kıymetli buluyoruz. Filistin devletinin tanınmasına yönelik atılan her türlü adımı memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail'in soykırım politikasına karşı verilecek en etkin cevaplardan biri, 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüme destek olmaktır. Geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron'u telefonla arayarak aldığı cesur karardan dolayı kendisine tebriklerimi ilettim.

"İsrail hükümeti üzerindeki baskının daha da artması için çalışacağız"

Gazze'deki insani felaketin önlenmesi hususunda Cumhurbaşkanı Sayın Nguema'nın da bizimle benzer duyguları paylaştığını gördüm. Önümüzdeki günlerde İsrail hükümeti üzerindeki baskının daha da artması için çalışacağız. Gazzeli kardeşlerimize yalnız olmadıklarını daha fazla hissettireceğiz. Bölgede bir an önce ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışın tesisi için çok daha fazla gayret göstereceğiz.

"Gazze konusunda siyasi polemik peşinde değiliz"

Burada şunu da özellikle ifade etmek isterim: Biz hükümet olarak Gazze konusunda siyasi polemik peşinde değiliz. Gazze'deki kardeşlerimizin acısını hafifletmenin, yaralarına şifa olmanın, bir deri bir kemik kalmış Gazzeli o masum yavrulara yardım elimizi daha fazla uzatmanın derdindeyiz. Ülkemizdeki tüm siyasi aktörlerden de konuya aynı yüksek hassasiyetle yaklaşmalarını, Türkiye'nin tüm dünyada takdir toplayan çabalarına zarar verecek cahilce söylemlerden uzak durmalarını bekliyoruz.

Bu düşüncelerle, ülkelerimiz arasındaki dostluğun teyidi niteliğindeki bu ziyaret için Sayın Cumhurbaşkanı ve kıymetli heyetine teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Nguema'nın bugün ve yarın iş çevreleriyle yoğun bir programı var. Yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye-Gabon İş ve Yatırım Forumu'nun başarılı geçmesini temenni ediyorum. Dost Gabon halkına en kalbi selamlarımı gönderiyorum.