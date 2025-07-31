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Gündem
TRT Haber 31.07.2025 18:46

Eski tip ehliyetler için süre son kez uzatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen sürenin 31 Ekim'e kadar son kez uzatıldığını açıkladı.

Eski tip ehliyetler için süre son kez uzatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili sürenin yoğunluk nedeniyle 31 Aralık 2024'ten 31 Temmuz 2025'e çekildiğini hatırlattı.

Yerlikaya, "18 Kasım 2024’teki uzatma kararının ardından sadece bir gün içinde 16 bin 329 vatandaşımız randevusunu iptal etti. Günlük başvuru sayısı 55 binden 20 bine kadar geriledi. Yenileme başvurularının yüzde 70’i son 3 ayda gerçekleşti." dedi.

Yaklaşık 2,1 milyon sürücü belgesi yenilenmeyi bekliyor

Sadece son 2 günde 236 bin başvuru alındığını vurgulayan Yerlikaya, "Halen 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesi yenilenmeyi bekliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin son kez uzatılması kararlaştırıldı. Artık uzatma olmayacak" ifadelerini kullandı.

Son tarih 31 Ekim

Sürücü belgesinin yenilenmesi konusunda son tarihin 31 Ekim 2025 olduğunu hatırlatan Yerlikaya, "Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Uzatma verildiğinde başvuruların azaldığını görüyoruz. Lütfen son günlere kalmadan işlemlerimizi tamamlayalım. Randevumuzu alalım, sürücü belgemizi yenileyelim." dedi.

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Ali Yerlikaya Ehliyet
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