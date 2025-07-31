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Gündem
AA 31.07.2025 23:38

OGM, yangınlarda kullanılan hava araçlarına yönelik iddiaları yalanladı

Orman Genel Müdürlüğü, yangınla mücadelede kullanılan hava araçlarına ilişkin ödeme yapıldığı halde ekipman alınmadığı, kaynağın akıbetinin belirsiz olduğu ve bu durumun denetimlerde tespit edildiği yönündeki iddiaların asılsız ve yanıltıcı olduğunu açıkladı.

OGM, yangınlarda kullanılan hava araçlarına yönelik iddiaları yalanladı

OGM'nin sosyal medya hesabından, müdürlüğün yangınla mücadelede kullandığı hava araçlarına yönelik bir gazetede yer alan habere dair açıklama yapıldı.

Haberde bu araçlara ilişkin olarak, "Savunma Sanayi Destekleme Fonu (SSDF) üzerinden yapılan ödemelere rağmen envantere herhangi bir ekipmanın girmediği, kaynağın akıbetinin belirsiz olduğu ve bu durumun Sayıştay denetimlerinde ortaya çıktığı" iddialarının yer aldığı belirtilen açıklama, bu iddiaların tamamen asılsız, yanıltıcı olduğu, kamuoyunu yanlış yönlendirdiği aktarıldı.

"8 uçak ve 8 helikopterin tedarik süreci halen devam etmektedir"

Açıklamada, OGM tarafından Helikopter ve Uçak Alım Projesi yürütüldüğüne işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Proje kapsamında SSDF'ye 2012-2025 yıllarında yaklaşık 370 milyon dolar ve 426 milyon lira kaynak aktarılmış, bu kaynakla 12 uçak, 9 helikopter, 10 insansız hava aracı (İHA) tedarik edilmiştir. Ayrıca, 8 uçak ve 8 helikopterin tedarik süreci halen devam etmektedir. Bugüne kadar kullanılan kaynak yaklaşık 318 milyon dolar ve 426 milyon lira olup fon bünyesinde halen 52 milyon dolarlık kullanılabilir bakiye bulunmaktadır. Haberde çarpıtılarak sunulan Sayıştay 2023 yılı denetim raporunda ise yalnızca, 2012-2022 dönemine ait SSDF'ye aktarılan tutarların muhasebeleştirilmesinde teknik bir sınıflandırma düzeltmesi önerilmiştir. Raporda, bu tutarların '630 Gider' hesabı yerine '239 Diğer Kurum Alacakları' hesabında izlenmesi gerektiği belirtilmiş, önerilen düzeltme ilgili birimimizce yerine getirilmiştir. Raporda herhangi bir kamu zararına, usulsüzlüğe ya da envantere ekipman girmediğine ilişkin bir tespit bulunmamaktadır. Teknik muhasebe önerileri bağlamından koparılarak kamu zararı gibi sunulmuş, bu yolla kurumumuzun ve yangınla mücadelede büyük bir özveriyle görev yapan personelimizin itibarı zedelenmeye çalışılmıştır."

Ayrıca yapılan bir diğer açıklamada ise yanan ormanlık alana otel yapılamayacağı, son 23 yılda yanan orman alanına otel yapıldığına dair tek bir örneğin olmadığı belirtildi.

Açıklamada, Anayasa'nın 169. maddesindeki "yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir" hükmü gereğince, yanan orman alanlarının tekrar ağaçlandırıldığı bildirilerek, bu alanlarda yapılan çalışmaların kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edildi.

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