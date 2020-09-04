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1612 kişiye yeni tanı kondu
Türkiye'de son 24 saatte 1612 kişiye yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısı konuldu, 53 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 113 Covid-19 testi yapıldı, 1612 kişiye hastalık tanısı konuldu.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 4 Eylül 2020 Cuma 19:31
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