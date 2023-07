15 Temmuz Kahramanları: 'Tabuta sığmayan şehit' Oğuzhan Yaşar

Erzurumlu Oğuzhan Yaşar... 15 Temmuz gecesi vatan aşkıyla meydanlara inenlerden biriydi. 23 yaşında, henüz ömrünün baharında şehadet şerbetini içti.

Darbe gecesi Ankara'daki evlerindeydi Oğuzhan... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine hiç tereddüt etmeden sokağa çıktı. FETÖ'cü hainlere geçit vermemek için önce TRT'nin önüne, ardından da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne koştu.

Baba Yaşar: Bizim işimiz bitmedi diyerek tanktan inmedi

Baba Ahmet Yaşar, oğlunun şehadete yürüdüğü o günü anlattı:

"'Oğuzhan nereye gidiyorsun?'. Demiş ki 'Abi, salat-u selam veriliyor, ben uyuyamam kapının önündeyim'. Tabii oradan basıyor şu andaki Etimesgut Süvari Mahallesi'nde ismi verilen parka çıkıyor. Orada bir arkadaşı geliyor. Onunla beraber Külliyeye gidiyorlar. Daha sonra namazlarını kılıyorlar, orada 5-6 kişi falan."

19 gün sonra şehit düştü

O karanlık gecede darbecilerin attığı bombalar ile başından ağır yaralandı.

"Tankın üstünden Oğuzhan'ımı indirmek istiyorlar, diyor ki hele daha bizim işimiz bitmedi, indiremiyorlar. Polis uzaklaş derken o arada bombayı bırakıyorlar. Şarapnel parçası gözünden girmişti bismillah."

Oğuzhan Yaşar, 19 gün hastanede yaşam mücadelesi verdi. Her türlü müdahaleye rağmen hayata tutunamadı, şehit düştü.

Tabuta sığmayan şehit

Şehadet ile güzelleşen yüzünü görenlerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Kahramanlığı ile tarihe sığmadığı gibi naaşı da tabuta sığmadı Oğuzhan Yaşar’ın. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehadetinin ardından onu görmüş ve bu sözlerle anlatmıştı:

"Dünya güzeli bir fidan. Şehadetle bir başka güzelleşmiş ve morgda da şöyle bir cemalini göreyim istedim. İndim bir de cemalini izledim. 23 yaşında, 1,95 boyunda bir fidan."

"Tabuta koyuyorlar sığmıyor, ikinci tabutu getiriyorlar sığmıyor. Ve üçüncü tabuta koyuyorlar iki metrelik, aldım, vatanına getirdim." Şehidin Babası Ahmet Yaşar

Ailesi evlatlarının odasını hiç bozmadı.

Şehit annesi hasretini oğlunun eşyaları ile avutuyor

Şehadetinin üzerinden yedi yıl geçti Oğuzhan Yaşar’ın. Ailesi yokluğunun acısını hatıraları ile dindirmeye çalışıyor. Her şehit ailesi gibi onlar için de hasret ve gurur bir arada.

"Kurban olurum onun önlüğüne de yakalığına da her şeyine… Pantolonları duruyor, her şeyleri duruyor. Bakıyorum, kokluyorum; diyorum Oğuzhan'ım kokuyor. Her şeyi ile avunuyoruz."