Malatya, darbeci pilotlara geçit vermedi

Gece boyu sıcak çatışmalar yaşandı. Darbeci hainlere geçit verilmedi, amaçlarına ulaşamadan derdest edildiler. 15 Temmuz darbe girişiminde hareketlilik yaşanan illerden biri de Malatya oldu.

2'nci Ordu Komutanlığı ve 7'nci Ana Jet Üssü, FETÖ'cü darbeciler için oldukça stratejikti. O dönem Malatya Valisi olan Mustafa Toprak, karargah önüne gitti, içerideki hareketliliği sordu. Darbeciler valiye silah çekti. O andan itibaren de polisle darbeci asker arasında sıcak çatışmalar yaşandı. Bu çatışmalar sabah saatlerine kadar devam etti.

FETÖ'cülere yardım için 2 tank gönderildi

Darbeciler 2'nci Ordu içinde köşeye sıkıştı, destek için Altay Kışlası'ndan 2 tank yola çıktı. Yardım için yola çıkmış olan tanklardan bir tanesi polisler tarafından durdurulmak istendi. O hain, ne polis dinledi ne de vatandaş... Önüne çıkan herkesin üzerine doğru ateş etti.

O dakikalarda 2'nci Ordu Komutanlığı koridorlarında bunlar yaşanıyordu... Komutan Adem Huduti, zorla alıkonulduğunu iddia etti ancak güvenlik kamerası görüntüleri onu yalanladı. 2'nci Ordu Komutanı olan Adem Huduti ile birlikte FETÖ'cü darbeciler sabaha karşı gözaltına alınmaya başlandı.

Pistler belediye araçlarıyla kapatıldı

Darbe girişiminin en önemli ayaklarından biri de 7'nci Ana Jet Üssü oldu. Üsten bomba yüklü uçakları kaldırmak isteyen FETÖ'cüler, darbe girişimine direnen millete bomba yağdıracaklardı. Hainlerin bu planı da başlarına yıkıldı. Ana jet üssündeki pistler belediye araçlarıyla kapatıldı. Savaş uçakları üsten kaldırılamadı. Kayseri'den kalkan kargo uçağıyla Malatya'ya giden 38 darbeci pilot da gözaltına alındı.

Gece boyunca polis ve asker, darbecilere karşı direndi. Ellerinde bayrakları ile Malatyalılar da onların en büyük destekçisi idi.

FETÖ'cü darbeciler yargı önüne çıkarıldı. 15 Temmuz'da 2'nci Ordu Komutanı olan Adem Huduti; “Anayasayı ihlale teşebbüse yardım suçundan” 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Eski 7'nci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Haber: Hüseyin Kızluk