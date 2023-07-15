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Gündem
TRT Haber 15.07.2023 13:41

7 yılda 4 bin FETÖ'cü Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

15 Temmuz'da hainlikte sınır tanımayan FETÖ'cüler, adaletten kaçmak için de sınır tanımadı. 7 yılda 4 binin üzerinde FETÖ'cü Edirne'den Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı.

İhanet şebekesi, 15 Temmuz'da milletin iradesi karşısında saatler içinde mağlup oldu. Paralel yapılanma bünyesindeki FETÖ'cülerin maskeleri bir bir düştü.

Halka silah çekme cüretinden eser kalmayan hainler, adalete hesap vermek yerine kaçmayı yeğledi. Ancak düşündükleri gibi olmadı. Yunanistan sınırını geçmeye çalışan FETÖ'cü, hudut kartalları tarafından kıskıvrak yakalandı.

Önlemler artırıldı

Hainler, paralel yapılanmayı bu kez kaçmak için kullanmaya başladı. Devletin karşı önlemlerini almasıyla Edirne'de istihbarat ekipleri artırıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı, polis ve jandarma arasındaki koordinasyon güçlendirildi.

Sınır hattında da devriyeler çoğaltıldı, timler başta termal kameralar olmak üzere teknolojik cihazlarla donatıldı.

Yeni oluşturulan gözetleme kuleleriyle 7 gün 24 saat aktif denetim sağlandı.

Diğer terör örgütlerinin üyeleriyle iş birliği yaptılar

Kalabalık göçmen grupları titizlikle kontrol edildi ve içlerine sızan hainler ayıklandı. Sınırda gerçekleştirilen yakalamalarda, birçok FETÖ mensubunun, diğer terör örgütü mensuplarıyla kaçmaya çalıştığı görüldü.

Karşı önlemler sonuç verdi. Edirne'de 7 yılda yakalanan FETÖ'cü sayısı 4 bini aştı.

Yıl Yakalanan FETÖ zanlıları
2017 352
2018 511
2019 446
2020 399
2021 500
2022 792
2023 1,082
TOPLAM 4,082

Önemli veriler ele geçirildi

Meriç sınır hattında yakalanan FETÖ mensuplarının üzerinden önemli veriler de ele geçirildi. Yapılanmanın bazı kolları deşifre edildi.

FETÖ'cüleri yurt dışına kaçırmaya çalışan yaklaşık 100 organizatör de tutuklandı

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