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15 Temmuz 2016'dan bu yana 5 bin 778 terörist etkisiz hale getirildi
15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:34 - Son Güncelleme 15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:58
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz 2016'dan bu yana tüm terör örgütlerine yönelik 69 bin 496 tutuklama yapıldığını, 5 bin 778 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz 2016'dan itibaren tüm terör örgütlerine yönelik 324 bin 243 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.
Bakan Soylu, "Bu yıl FETÖ'ye dönük 9 bin 903 operasyon yaptık. 15 Temmuz'un hesabını misliyle soruyoruz." diye konuştu.
Kaynak: AA
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