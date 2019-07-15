İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz 2016'dan itibaren tüm terör örgütlerine yönelik 324 bin 243 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Soylu, "Bu yıl FETÖ'ye dönük 9 bin 903 operasyon yaptık. 15 Temmuz'un hesabını misliyle soruyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA