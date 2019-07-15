Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Emniyet Müdürlüğümüz gece boyunca FETÖ'cü alçaklar tarafından ağır saldırıya maruz kaldı"

15 Temmuz gecesi, darbecilerin hedef tahtasına koyduğu kurumlardan ilki, Emniyet Teşkilatımızdı. Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Başkanlığımızla beraber, Ankara Emniyet Müdürlüğümüz de gece boyunca FETÖ’cü alçaklar tarafından ağır saldırıya maruz kaldı. Ortaya çıkan her görüntü, darbecilerin yok ettiklerini sandıkları her kayıt, o gece burada yaşanan vahşetin boyutlarını bizlere tekrar hatırlatıyor. Bu hainlerin gözlerini kendi insanlarına, kendi meslektaşlarına karşı vurun, öldürün, acımayın, üzerine sıkın diyecek kadar kin durmuştu.

"Sakalımızı kestiler ama kesilen sakal çok daha gür bitti"

Acımasızca şehit ettikleri sivilleri yerde sürükleyecek, bir de utanmadan onların fotoğraflarını çekecek kadar insanlıktan çıkmışlardı. FETÖ’cülerin bu kin ve nefretinden Ankara Emniyetimiz de maalesef nasibini aldı. Tanklarla kuşatılan, helikopterlerle taranan, uçaklarla bombalanan bu bina, oluşan tahribat sebebiyle artık kullanılamaz hale gelmişti. Ne yaptılar? Sakalımızı kestiler ama kesilen sakal çok daha gür bitti. Biz ise onların kollarını kestik. Kolay kolay bir daha ayağa kalkamayacaklar. Yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, beraber olalım, kardeş olalım, bu işi bitiririz.

"3 özellikle şu anda Ankara Emniyet Müdürlüğü binası yapılmış oldu"

Şimdi daha donanımlı, sizlere daha iyi hizmet verecek yeni bir binayı teşkilatımıza kazandırmak için hemen çalışmalara başladık. İşte Gölbaşı’ndaki bina da muhteşem, şurada orada hizmetinin verir durumda, açılışını yapmıştık. Yaklaşık bir buçuk yıllık yoğun bir çalışmanın ardından toplam kullanım alanı 32 bin metrekare olan yeni binamızı tamamladık. Ankara biliyorsunuz aynı zamanda bir Selçuklu şehridir. Dedik ki, Selçuklu mimarisi Ankara Emniyet Müdürlüğü binamıza hakim olsun. Sadece o değil, aynı zamanda burada akıllı bir bina olsun, modern bir bina olsun, 3 özelliği taşısın dedik ve bu 3 özellikle şu anda Ankara Emniyet Müdürlüğü binası yapılmış oldu.

Bu güzel bina öncelikle sizlerin fedakarlığının bir timsalidir. Bu bina aynı zamanda polisiyle, istihbaratçısıyla, askeriyle, siviliyle, 15 Temmuz gecesi FETÖ’cülere karşı verdiğimiz destansı mücadelenin de sembolüdür. Ankara Emniyet Müdürlüğümüz inşallah bu eserin ruhuna ve temsil ettiği değerlere uygun şekilde insanımıza hizmet etmeyi sürdürecektir.

"Allah’ın izniyle hiç kimse bu millete diz çöktüremeyecektir"

Türk demokrasisinin kazanımlarına gerektiğinde canı pahasına sahip çıkan kurumlarımız olduğu müddetçe Allah’ın izniyle hiç kimse bu millete diz çöktüremeyecektir. Milletine ve devletine bağlı askerlerimiz, polislerimiz, istihbaratçılarımız olduğu sürece hiçbir güç bir daha asla 15 Temmuz benzeri işgal girişimlerine teşebbüs edemeyecektir.

"Nisan 2020’de son noktayı koyuyoruz"

Ülkemizi ekonomide, güvenlikte, savunma sanayiinde, dış politikada çok daha ileri taşıyacak adımları atıyoruz. İşte şu anda S-400’lerimizi almaya başladık. Alamazlar dediler, onları bir yerlere yerleştiremez dediler, almanız doğru olmaz dediler ve bugün itibarıyla sekizinci uçak da geldi, o da içindekileri boşaltmaya başladı. İnşallah Nisan 2020’de son noktayı koyuyoruz. Bununla birlikte hava savunma sistemlerimizle dünyada sayılı ülkelerden biri haline geliyoruz. Şimdi hedef, ortak üretimi Rusya ile beraber yapmak. Bunu yapacağız. Daha ileri gideceğiz.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'lerimizi almaya başladık. Alamazlar dediler, bugün 8. uçak da geldi. Nisan 2020'de son noktayı koyuyoruz. Hedefimiz Rusya ile ortak üretime geçmek. pic.twitter.com/wkr5VBxO9h — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Temmuz 2019

"Oligarşiye yol açan hastalıkları milletin gündeminden olarak çıkartacağız"

Kamu kurumlarını FETÖ'den ve diğer terör örgütü sempatizanlarından arındırmak kadar devletin içinde bir daha böyle yapıların oluşmasının önüne geçmek de önemlidir.

Bir Müslüman, bir kez ısırıldığı delikten ikinci defa ısırılmaz. Şunu samimiyetle söylüyorum; birileri bunu istismar edebilir. Bizim de geçmiş itibarıyla bunlara karşı eksiklerimiz, hatalarımız olmuş olabilir ama o delikten bir kez daha sokulmamayı 2010 itibarıyla ortaya koyduk ve gereğini de yaptık, yapıyoruz. Adalet, liyakat, hukuk ve demokrasi sütunları üzerinde yükselen bir yapıyı çökertebilecek hiçbir sinsi güç yoktur. Hizipçilik, ekipçilik, dar kadroculuk gibi bürokratik oligarşiye yol açan hastalıkları bu milletin gündeminden kalıcı olarak çıkartacağız.

Kaynak: TRT Haber