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Gündem
AA 21.12.2024 00:35

14 üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre birçok üniversiteye yeni rektör atandı. İşte detaylar...

14 üniversiteye rektör atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şahin, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tolga Tolunay, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahir Kadakal, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Türkay Dereli, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Duruel, Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Şındak, Tarsus Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Özen, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Toros Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Arıöz ve Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Ufuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Hakan Haliloğlu, Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Durman atandı.

YÖK üyeliğine Doç. Dr. Huriye Reyhan Demircioğlu atanırken Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliklerine ise 6742 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşma"nın 5'inci maddesi gereğince üniversite konsey üyesi Dr. Yener Mehmet Sonuşen görevden alınarak konsey üyeliklerine ise Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata, Prof. Dr. İsmail Yüksek ve Prof. Dr. Mesut Güner atandı.

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