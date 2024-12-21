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TRT Haber 21.12.2024 00:05

Meteoroloji'den sağanak, kar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu raporunu yayımladı. 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. Bazı illerde gök gürültülü sağanak, kar ve şiddetli yağışı bekleniyor. İşte detaylar...

Meteoroloji'den sağanak, kar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Mersin, Adana, Osmaniye, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Çorum, Hakkari, Şırnak, Mardin, Siirt ve Batman çevreleri ile Hatay kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Bolu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Yurdun; iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji'den sağanak, kar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji; Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Isparta, Kırklarli, Kütahya, Uşak, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Konya, Manisa ve Tekirdağ illeri için sarı; Aydın, Muğla, Antalya ve İzmir illeri için de turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Yağışların Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Bolu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Uzmanlar, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıyor.

Meteoroloji'den sağanak, kar ve fırtına uyarısı

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Buzlanma ve Çığ uyarısı

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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