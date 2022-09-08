12 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8, Fırat Kalkanı Operasyonu bölgesinde 2 ve Eren Abluka-27 Operasyonu bölgesinde 2 olmak üzere toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek" sözleri yer aldı.
Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 8, 2022
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek! #MSB pic.twitter.com/9YsEevD7CO
Suriye’nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlık 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı:
"Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 8, 2022
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/u7LEnIeLJv
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka-27 Operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Cudi dağı Cevizdüzü kırsalında, 7 Eylül'de J-SİHA, Anka ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla istihbarata dayalı nokta operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
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