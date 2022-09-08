Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 10:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 5 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.
Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna limanlarından yola çıktı.
Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 gemi daha hareket etti. #MSB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 8, 2022
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Ukrayna
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