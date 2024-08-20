12 şirketin hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ticari ünvanlı şirketlerin sermayelerinde bulunan Hazine’ye ait hisselerin tamamının, ana ortaklık-iştirak ilişkileri de korunmak suretiyle bir bütün halinde Türkiye Varlık Fonu'na aktarılmasına karar verildi.
Hazine’ye ait hisseleri Türkiye Varlık Fonuna aktarılan şirketlerin işimleri şöyle:
Şirketlerin isimleri şu şekilde:
Söz konusu karar, 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4'üncü maddesi gereğince alındı.