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Gündem
TRT Haber 20.08.2024 00:11

12 şirketin hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı

Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 12 şirketin sermayesinde bulunan Hazine'ye ait hisselerin tamamı Türkiye Varlık Fonuna aktarıldı.

12 şirketin hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ticari ünvanlı şirketlerin sermayelerinde bulunan Hazine’ye ait hisselerin tamamının, ana ortaklık-iştirak ilişkileri de korunmak suretiyle bir bütün halinde Türkiye Varlık Fonu'na aktarılmasına karar verildi.

Hazine’ye ait hisseleri Türkiye Varlık Fonuna aktarılan şirketlerin işimleri şöyle:

Şirketlerin isimleri şu şekilde:

  • Koza-İpek Holding Anonim Şirketi
  • İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi
  • Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi
  • ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi
  • ATP Havacılık Ticaret Anonim Şirketi
  • ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret Anonim Şirketi
  • REK-TUR Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi
  • Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi
  • Ipek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi
  • Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi
  • Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi
  • Koza Ipek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi.

Söz konusu karar, 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4'üncü maddesi gereğince alındı.

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