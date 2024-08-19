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Gündem
TRT Haber 19.08.2024 22:25

Coca-Cola satış hacminde 'küçülüyor'

Boykot edilen Coca-Cola, tüm yıl için satış hacmi beklentilerini "orta-tek haneli büyüme"den "yatay-düşük-tek haneli büyüme"ye revize ettiklerini duyurdu.

Coca-Cola satış hacminde 'küçülüyor'
[Fotograf: Reuters]

Türkiye'de boykot edilen Coca-Cola İçecek A.Ş.'den KAP'a satış hacmine ilişkin bildirim geldi.

Coca-Cola'dan yapılan açıklamada "Orta Doğu'da yaşanan ve beklenenden daha uzun süren hassasiyetler ve siyasi açıdan temkinli tüketici duyarlılığı nedeniyle tüm yıl için satış hacmi beklentimizi orta-tek haneli büyümeden yatay-düşük-tek haneli büyümeye revize ediyoruz" denildi.

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"Büyüme beklentimizi düşük 30'lu yüzdelerde büyüme' olarak revize ediyoruz"

Şirketten yapılan açıklamaya göre net satış gelirinde de reviye gidildi:

"Revize edilen hacim beklentisi ve başlangıçta planlanandan daha yavaş fiyat artışlarıyla birlikte, Kur Etkisinden Arındırılmış Net Satış Geliri büyüme beklentimizi de 'düşük 40'lı yüzdelerde büyüme'den 'düşük 30'lu yüzdelerde büyüme' olarak revize ediyoruz."

"FVÖK marjı beklentimizi geçen yıla göre hafif düşüş veya yatay olarak değiştiriyoruz"

Coca-Cola operasyonek kar konusunda da bir revizeye gitti ve beklentisini 2023 yılına göre hafif düşüş-yatay olarak değiştirdi:

"Faliyet ortamının daha da kötüleşmesi halinde FVÖK marjında bir önceki yıla kıyasla hafif bir düşüş riski görüyoruz. Bu potansiyel riski beklentilerimize dahil ederek, FVÖK marjı beklentimizi 'geçen yıla göre hafif düşüş veya yatay' olarak değiştiriyoruz."

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