TMO fındık alımlarına başladı

Hasat ve ayıklama işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeni sezon fındık artık pazarda. Toprak Mahsulleri Ofisince fındık alımları başladı.

Üreticiler, bugün itibarıyla TMO'ya ürünlerini getirdi. TMO'nun Gülyalı ilçesine bağlı Turnasuyu Mahallesi'ndeki deposuna gelen üreticiler, ürünlerini yetkililere teslim ediyor. Görevliler tarafından gerekli kontrollerin sağlandığı fındık çuvalları, daha sonra depoya konuluyor.

TMO, önceden randevu verdiği üreticilerden Giresun kalite fındığın kilogramını 132, levant kalitenin 130, sivri fındığın ise 125 liradan alıyor.