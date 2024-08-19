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Gündem
AA 19.08.2024 17:18

TMO fındık alımlarına başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ordu'da 2024 ürünü fındık alımına başladı. Bu yıl Giresun kalite fındığın kilosuna 132 lira, sivri fındığın kilosuna 125 lira ödenecek.

TMO fındık alımlarına başladı

Hasat ve ayıklama işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeni sezon fındık artık pazarda. Toprak Mahsulleri Ofisince fındık alımları başladı.

Üreticiler, bugün itibarıyla TMO'ya ürünlerini getirdi. TMO'nun Gülyalı ilçesine bağlı Turnasuyu Mahallesi'ndeki deposuna gelen üreticiler, ürünlerini yetkililere teslim ediyor. Görevliler tarafından gerekli kontrollerin sağlandığı fındık çuvalları, daha sonra depoya konuluyor.

TMO, önceden randevu verdiği üreticilerden Giresun kalite fındığın kilogramını 132, levant kalitenin 130, sivri fındığın ise 125 liradan alıyor.

ETİKETLER
Fındık Ordu Tarım Kredi Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)
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