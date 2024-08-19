Açık 34.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 19.08.2024 16:18

Cevdet Yılmaz: ATMACA ile gurur duyduk

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "En uzun menzilli ve süreli uçuşuyla hedefini tam isabetle vuran Atmaca ile gurur duyduk" dedi.

Cevdet Yılmaz: ATMACA ile gurur duyduk
[Fotograf: AA]

Yılmaz, sosyal medya hesabından, ROKETSAN tarafından geliştirilen ve gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde hedefini tam isabet vurarak en uzun süreli uçuşunu yapan Kara Atmaca seyir füzesine ilişkin paylaşımda bulundu.

"En uzun menzilli ve süreli uçuşuyla hedefini tam isabetle vuran Atmaca ile gurur duyduk" ifadesini kullanan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı desteği ve liderliğiyle, milli ve yerli savunma sanayisinde her geçen yıl yeni başarılar ve ürünlerle yollarına devam ettiklerini vurguladı.

 

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Paramızla alamadığımız bazı ürünleri şimdi ihraç ediyoruz. Geçen yıl 5,5 milyar doları bulan savunma sanayisi ihracatımızda bu yıl hedefimiz 7 milyar dolar. Savunma sanayimiz, güvenliğimizin yanı sıra katma değeri yüksek üretim ve ihracatla ekonomik ve sosyal refahımıza da katkıda bulunuyor. Savunma Sanayii Başkanlığımız ve ROKETSAN başta olmak üzere, çeşitli irtifaları kapsayan entegre bir kabiliyetler ağı ile 'Çelik Kubbe' projesini adım adım hayata geçirerek, daha güvenli ve tam bağımsız Türkiye vizyonu için akıl ve alın teri döken herkese şükranlarımızı sunuyoruz."

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz ROKETSAN Savunma Sanayii
Sıradaki Haber
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ali Koç ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:19
Yunanistan'da 80 yaşındaki bir kişi yangın çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alındı
17:16
DSÖ: Sadece 2023'te sağlık hizmetlerine yönelik bin 520 saldırı kaydettik
17:13
Netanyahu, ABD'nin ateşkes teklifinin İsrail'in "güvenliğini" göz önüne aldığını belirtti
17:10
Savunma sanayiinde ilk: TUSAŞ TSE İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi aldı
17:10
Karadeniz'de uluslararası hava sahasında eğitim
16:36
Kastamonu'da batan tekne denizden çıkartıldı
Doğu Akdeniz'de yüksek sıcaklık ve nem oranının etkisi sürüyor
Doğu Akdeniz'de yüksek sıcaklık ve nem oranının etkisi sürüyor
FOTO FOKUS
Türkiye Gazze'ye yardımda ilk sırada
Türkiye Gazze'ye yardımda ilk sırada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ