Türkiye yangınlarla mücadeleye devam ediyor

Yurdun birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.

Yangınlardan etkilenen toplam 4 bin 700 kişi güvenli alanlara tahliye edildi.

Çankırı: Evler tahliye edildi

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Yukarımeydan köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Kastamonu, Çankırı, Kurşunlu, Ilgaz, Atkaracalar belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangına havadan helikopter ile müdahale edilmeye başlandı.

Tedbir amaçlı Yukarımeydan, Aşağımeydan, Aşağıdere ve Yukarıdere köylerindeki evler tahliye edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

İzmir

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, İzmir Menderes'teki yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerin müdahalelerinin sürdüğünü söyledi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Menderes'te devam eden yangının enerjisinin iyice düştüğünü vurguladı ve her an "söndürüldü" haberi gelebileceğini kaydetti.

Kontrol altına alınan yangınların bulunduğu alanlarda hasar tespit çalışmalarına başlandığını hatırlatan Vali Elban, şöyle konuştu:

"Yaptığımız çalışmalarda 45 binanın hasar gördüğünü tespit ettik. Onlarla ilgili eşya, bina yardımı ve diğer yardımlarla ilgili şimdi teknik çalışmaları yürütüyoruz. Diğer taraftan da hayvanlar ve tarımsal ürünlerle ilgili de bazı hasarlar var. Özellikle Bayındır'da zeytinlik alanda oluşan hasarlar var, o çalışmalar da devam ediyor. Zannediyorum bugün büyük ihtimalle tamamlanır. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra tespit ettiğimiz hasarları AFAD Başkanlığımıza, Ankara'daki ilgili birimlere ulaştıracağız. Ona göre de kanun ve ilgili mevzuatın belirlediği oranlar çerçevesinde de vatandaşımızın yarasının hızlıca sarılması ile ilgili de bu yardımları kendilerine en kısa zamanda ulaştırmayı planlıyoruz. Kentte meydana yangınlar büyük ölçüde insan kaynaklı nedenlerle çıktı. Yaptığımız çalışmalarda 7 kişi gözaltında. Menderes Tahtalı bölgesi ile Urla'da çıkan yangınlar ise elektrik tellerinin kopmasından kaynaklandı."

Balıkesir

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, İvrindi Geçmiş Mahallesindeki ormanlık alanda saat 19.20 sıralarında çıktı.

Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına ilk müdahale ihbardan dakikalar sonra yapıldı. Yerleşimden uzak bir noktadaki yangına havadan ve yerden müdahale başlatıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.