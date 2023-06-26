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Gündem
AA 26.06.2023 01:02

12 ilin müftüsü değişti

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 5 ile yeni müftü atandı ve 7 il müftüsünün yeri değiştirildi.

12 ilin müftüsü değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 5 ile yeni müftü atandı ve 7 il müftüsünün yeri değiştirildi.

Buna göre, görevden alınan Bolu Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun yerine Kütahya Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Kütahya Müftülüğüne Iğdır Müftüsü İrfan Açık, Iğdır Müftülüğüne Zahit Demirel, Ardahan Müftülüğüne Adem Karadeniz, Denizli Müftülüğüne Tokat Müftüsü Abdullah Pamuklu, Tokat Müftülüğüne Esat Yapıcı, Manisa Müftülüğüne Çanakkale Müftüsü Şükrü Kabukçu, Çanakkale Müftülüğüne Kastamonu Müftüsü Mustafa Bilgiç, Kastamonu Müftülüğüne Bekir Derin, Siirt Müftülüğüne Şakir Pinal, Mardin Müftülüğüne Burdur Müftüsü Enver Türkmen, Burdur Müftülüğüne Mardin Müftüsü Ali Hayri Çelik atandı.

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