Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan AKPM'de onaylanan rapora tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AKPM'de, ülkemizin darbeci teröristlerle meşru mücadelesini hedef gösteren İngiliz milletvekilinin hazırladığı raporun onaylanmasını kınıyorum. AKPM'nin misyonu darbeci teröristleri meşrulaştırmak değil, demokrasilere güç vermektir" sözlerini kullandı.
AKPM’de, ülkemizin darbeci teröristlerle meşru mücadelesini hedef gösteren İngiliz milletvekilinin hazırladığı raporun onaylanmasını kınıyorum.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) June 25, 2023
AKPM’nin misyonu darbeci teröristleri meşrulaştırmak değil, demokrasilere güç vermektir.