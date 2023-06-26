Emniyet Genel Müdürlüğüne Erol Ayyıldız atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız atandı.

Eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine getirilmişti.

Deprem bölgesindeki 3 ilin valisi değişti

Hatay, Gaziantep ve Adıyaman valiliklerine atama yapıldı.

Hatay Valiliği'ne Mustafa Masatlı, Gaziantep Valiliği'ne Kemal Çeber, Adıyaman Valiliği'ne ise Osman Varol atandı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Derya Örs oldu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Üyeliklerinde ise, Çiğdem Uçar ile Şeref Safa'ya görev verildi.

Savunma Sanayi Başkanlığı'ndaki Başkan Yardımcılıklarına 5 yeni isim atandı.

12 ile de yeni müftü atamaları gerçekleştirildi.