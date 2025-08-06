12 ilde yasa dışı bahise operasyon: 32 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikya, yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tokat merkezli Adana, Ankara, İstanbul, Antalya, Aksaray, Edirne, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Mersin ve Sakarya'da yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 32 şüphelinin yakalandığını, üst düzey elebaşı konumundaki 14 şüphelinin hesaplarında 2022-2025 dömeninde 6 milyar 33 milyon 860 bin lira işlem hacmi tespit edildiğini belirtti.

Yakalanan şüphelilerin, yasa dışı bir bahis sitesiyle irtibatlı banka hesap hareketleri, şahıs ifadeleri, banka şubeleri kamera kayıtları ve kripto cüzdan para trafiğinin incelendiğini ifade eden Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Yasa dışı bahislere yatırılan paraların 159 hesapçı tarafından toplandığı, hesapçı şahısların, suçtan elde edilen parayı 'toplayıcı-ara hesapçı' olduğu değerlendirilen ve kasa olarak belirlenen 31 şahsa aktardığı, bu şahısların suçtan elde edilen geliri 20 üst kasaya aktardığı ve yönetici pozisyonunda bulunan 4 şüphelinin hesabına gönderildiği, üst yönetici konumundaki 14 şüphelinin 2022-2025 yılları arasında banka hesaplarında 3 milyar 989 milyon 498 bin lira, kripto cüzdan/hesaplarında ise 2 milyar 44 milyon 361 bin lira değerinde kripto varlık olmak üzere toplam 6 milyar 33 milyon 860 bin lira işlem hacimli olduğu tespit edildi."

3 adet araç ile 2 adet konuta el konuldu

Yerlikaya, operasyonlar sonucunda yüksek miktarda nakit para ile çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiğini, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 20 milyon lira değerindeki 3 araç ile 2 konuta el konulduğunu duyurdu.

Tokat Valisi, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Tokat Emniyet Müdürü, polisler ve MASAK çalışanlarını tebrik eden Yerlikaya, "Yasa dışı bahis sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.