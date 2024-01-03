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Gündem
TRT Haber 03.01.2024 09:32

11 ilde 'KAFES-28' operasyonu: 56 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "KAFES-28" operasyonuyla, 18 ülke tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 56 kişinin yakalandığını duyurdu.

11 ilde 'KAFES-28' operasyonu: 56 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 18 ülke tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 56 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız! EGM İstihbarat Başkanlığı Koordinasyonunda, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve KOM Başkanlığının yaptığı çalışmalar sonrasında il Emniyet Müdürlüklerimizce, İstanbul, Antalya, Sakarya, Bolu, Çanakkale, Eskişehir, İzmir, Manisa, Muğla, Şanlıurfa ve Yalova olmak üzere 11 İlde, ABD, Almanya, Azerbaycan, BAE, Belarus, Fas, Filistin, Hindistan, İsrail, İran, Katar, Kazakistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Ürdün olmak üzere 18 ülke tarafından haklarında Interpol’ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı(Acil Yakalama Mesajı) arama kaydı olan 56 şahsa Kafes-28 Operasyonları düzenledi."

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Ali Yerlikaya İnterpol Suç Örgütü
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