Hafif Sağanak Yağışlı 7.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 03.01.2024 07:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yılki ilk konuğu İranlı mevkidaşı Reisi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yılki ilk konuğu İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi olacak. Reisi'nin resmi ziyarette bulunmak üzere yarın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Erdoğan-Reisi görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ikili ilişkiler ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yılki ilk konuğu İranlı mevkidaşı Reisi olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lider diplomasisini bu yıl da sürdürecek.

Erdoğan'ın yarın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Ankara'da bir araya gelmesi bekleniyor.

İş birliği anlaşmaları imzalanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi'yi Beştepe'de resmi törenle karşılayacak.

İki lider önce baş başa görüşecek. Ardından Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8'inci toplantısına geçilecek.

O toplantıda ekonomi, ticaret, enerji, ulaşım ve savunma sanayii gibi alanlardaki mevcut ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar tüm boyutlarıyla değerlendirilecek. Çeşitli alanlarda iş birliği anlaşmaları imza altına alınacak.

İki lider Gazze'de kalıcı ateşkes için atılabilecek adımları görüşecek

Erdoğan-Reisi görüşmesindeki öncelikli gündem başlıklarından biri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak.

7 Ekim'den bu yana iki kez telefonla, bir kez de Özbekistan'da yüz yüze görüşen liderler, bölgedeki insani krizin son bulması ve kalıcı ateşkesin sağlanması için yapılabilecekleri konuşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin çözüm önerilerini İranlı mevkidaşına aktaracak.

Erdoğan ve Reisi, Güney Kafkasya ve Suriye'deki gelişmeler ile terörle mücadele konusunu da ele alacak. 

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan İran
Sıradaki Haber
Memur maaş zammı bugün belli olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:22
Tesla artık dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi değil
08:11
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
07:38
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis: Transit gemi geçişlerine kapatıldı
07:44
Savaşlar, insanlık tarihinin izlerini siliyor
06:30
Kocaeli'de araç yangını: Küle döndü
06:17
Ağına 11 kilogramlık levrek takıldı
Uzayda yeni dönem: NASA 2024'te Güneş'e dokunacak
Uzayda yeni dönem: NASA 2024'te Güneş'e dokunacak
FOTO FOKUS
İsrail'in Kızılay binasına düzenlediği ölümcül saldırı
İsrail'in Kızılay binasına düzenlediği ölümcül saldırı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ