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TRT Haber 03.01.2024 08:41

Savunma Sanayii İcra Komitesi Erdoğan başkanlığında toplanacak

Savunma Sanayii İcra Komitesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda, yerli ve milli silah sistemleri ile teknolojilere yönelik konular ele alınacak.

Savunma Sanayii İcra Komitesi Erdoğan başkanlığında toplanacak

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı, yaklaşık 1 yıllık bir aranın ardından gerçekleştirilecek.

Beştepe'deki toplantıda, Türkiye'nin geçen yıl savunma sanayii alanında gösterdiği başarılara ilişkin genel değerlendirme yapılacak. Ayrıca bu yıla ilişkin yol haritası konuşulacak.

Bu kapsamda Türkiye'nin gökyüzündeki yeni güçleri olacak Bayraktar TB3, Kızıl Elma, KAAN, ANKA-3 ve Hürjet projelerinde gelinen aşama görüşülecek.

Toplantıda ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerinin eklenmesi için kararlar alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıya ilişkin ayrıntılar, İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılacak.
 

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Recep Tayyip Erdoğan Savunma Sanayii İletişim Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri
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