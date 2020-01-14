10 ilde sahte rapor operasyonu: 103 gözaltı14 Ocak 2020 Salı 10:27 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 10:54
İstanbul merkezli 10 ilde usulsüz engelli raporu düzenleyen çeteye operasyon gerçekleştirildi. 103 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekipleri usulsüz engelli raporu düzenlendiği bilgisi üzerine harekete geçti.
114 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul'un da aralarında olduğu 10 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 103'ü gözaltına alındı.
Zanlıların, sağlıklı veya engel oranı düşük olmasına rağmen sağlık kuruluna görünecek vatandaşların usulsüz şekilde engelli raporu almalarına neden oldukları iddia ediliyor.
Bu kişilerin erken emeklilik ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi gibi haklardan usulsüz yararlanmalarının yolunu açıp devletin zarara uğratıldığı belirlendi.
Kaynak: TRT Haber