İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekipleri usulsüz engelli raporu düzenlendiği bilgisi üzerine harekete geçti.

114 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul'un da aralarında olduğu 10 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 103'ü gözaltına alındı.

Zanlıların, sağlıklı veya engel oranı düşük olmasına rağmen sağlık kuruluna görünecek vatandaşların usulsüz şekilde engelli raporu almalarına neden oldukları iddia ediliyor.

Bu kişilerin erken emeklilik ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi gibi haklardan usulsüz yararlanmalarının yolunu açıp devletin zarara uğratıldığı belirlendi.

Kaynak: TRT Haber