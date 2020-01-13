Terörden 142 yıl ile tutuklu yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitabı tiyatro oyunu oldu. Destek için galaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoglu'nun eşleri CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu ile birlikte gitti.

Oyunu HDP'li yöneticiler ve Başak Demirtaş ile birlikte izlediler.

İlk tepki AK Parti'den geldi.

AK Parti: Bir tiyatro izlendi, orada da bir tiyatro var

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bir tiyatro izlendi. Fotoğrafı ben de gördüm. Orada bir tiyatro var. Diyarbakır’da HDP binasının önünde gerçek bir hayat var, o fotoğraf karesindekilerini ben Diyarbakır’daki annelerin yanına da davet ediyorum." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yerel seçimlerden bu yana AK Parti karşıtlığı noktasında bazı çevrelerin bir araya geldiklerini söyleyerek, "Birlikte görüntü vermek toplumu AK Parti karşıtlığında bir araya getirmek noktasında ben görüyorum." diye konuştu.

MHP: Vahimdir, sanatsal gösteri izlemek gibi değerlendirilmemeli

Verilen görüntüye MHP de tepki gösterdi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, meselenin sanatsal bir gösteri olarak basitleştirilmemesi gerektiğini ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

"Dün olduğu gibi bugün ve yarın da HDP ile ve özellikle onun arkasındaki terör odağı düşünüldüğünde onların koyduğu siyasi düzlemde hareket etmek noktasında CHP yönetiminin hala bir iradesi söz konusudur."

İyi Parti'den tepki: Teröre müsamahadır

Terörden 142 yılla yargılanan Demirtaş'ın kitabından uyarlanan oyuna İyi Parti'den de eleştiri geldi.

Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu "Terörle arasına mesafe koymadan siyaset yapanları şirinleştirmeye matuf her adım teröre müsamahadır" mesajını paylaştı.

Ağıralioğlu, "Bu tiyatronun milletimize de kardeşliğimize de hiçbir hayrı yoktur" ifadesini kullandı.

CHP: Bu tür sosyal olaylar neden Türkiye'de yadsınıyor?

CHP ise eleştirilere "sosyal bir olay" açıklaması ile yanıt verdi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu tür sosyal olaylar neden bu ülkede yadsınıyor? Neden illa kutuplaşma isteniyor? Bizim bunu anlayabilmemiz mümkün değil." dedi.

Kaynak: TRT Haber