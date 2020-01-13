Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Conte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Conte, Türkiye ve Rusya'nın çağrısının ardından Libya'da yürürlüğe giren ateşkesin barışçıl sürece girilmesi için fırsat penceresi açacağını söyledi.

Görüşmede birçok konuyla birlikte Libya konusunu da ele aldıklarını belirten Conte, "Libya'da ateşkesin önemli bir fırsat penceresi açacağını, barışçıl sürece girileceğini umut ediyorum." dedi.

Libya konusunda yürütülen Berlin Süreci sayesinde Libya'da gerginliğin yerini siyasi sürece bırakacağını ifade eden Conte, "İtalya olarak amacımız bölünmemiş, bağımsız ve egemen bir Libya olması." diye konuştu.

Conte, (Libya'da) tırmanmakta olan askeri durumun bir ateşkes ile sınırlandırılması konusunda hemfikir olunduğunu kaydederek, Türk-Rus deklarasyonu beyanı sayesinde gidişatın olumlu olduğunun görüldüğünü belirtti.

Conte, "Ortak amaçlarımız var, koordine şekilde bilgi alışverişi yapmaya devam ederek aynı gündeme sahibiz. Sürekliliği olan bir sonuç elde etmeliyiz, ateşkes çok geçici bir tedbir olabilir eğer ki uluslararası bir topluluk tarafından ortak istikrarlı bir çözüm bulunmazsa, Libya'nın egemen bir güç olarak bunları sağlaması elde edilmezse." ifadelerini kullandı.

Berlin Süreci

Berlin Süreci'nin önemli bir fırsat oluşturacağı konusunda mutabık kalındığını aktaran Conte, dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme fırsatı yakaladığını söyledi.

Konferansın (Berlin Süreci) önümüzdeki günlerde hızlandırılarak toplandığını belirten Conte, gerginliğin bu sayede yerini siyasal sürece bırakacağına dikkati çekti.

Conte, "İtalya'nın pozisyonu son derece net, bu bize inandırıcılık ve kredibilite de sağlıyor, bütün gayretlerimizin de öyle görünmesini sağlıyor." diye konuştu.

Libyalılara çağrıda bulunan Conte, "Her kararlarında her hareket ve davranışlarında geleceklerini kararlaştırıyorlar. Hangi geleceğe yöneldiklerini, hangi gelecek üzerine çalışacaklarını, müreffeh olmak istiyorlarsa, refah istiyorlarsa, tam anlamıyla demokratik bir yaşama açılmak istiyorlarsa, İtalya nezdinde değerli bir müttefik bulacaklar çünkü İtalya siyasi sürecin destekçisidir." ifadelerini kullandı.

"Amaç bölünmemiş Libya"

İstikrar ve bağımsızlık üzerinde şartlandırıcı şekilde bir müdahaleyi İtalya'nın kabul etmeyeceğinin altını çizen Conte, "Birleşmiş Milletler (BM) himayesi ve Berlin Konferansı içerisinde bizler ve özellikle Türkiye çözümün bir parçası olarak var oluyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Moskova'daki gidişat üzerine bilgi aldığını aktaran Conte, "İmza atılacak kanaatindeyim. Bu sadece bir adım. Karmaşık bir süreç. Hemen zafer naraları atamayız. Mutlaka ateşkesin imzalanması, ardından Berlin'de bir araya gelmek lazım." dedi.

Berlin Konferansı'na her tarafın davet edilmesi gerektiğine dikkati çeken Conte, "Bir taraftan da katılımcı listesi sonsuz hale gelebilir. Herkesin katılması mümkün olmayabilir. Palermo Konferansı'na Libya'daki bütün aktörleri davet ettim. Gelecekleri hakkında rol oynasınlar istedim." diye konuştu.

İtalya'nın Libya'da hep "kapsayıcı olmayı" benimsediğini dile getiren Conte, şöyle konuştu:

"Siyasi beklentiler ve içerik, sonuçta sıfırdan yola çıkmıyoruz. Palermo Konferansı yaptık, Abu Dabi oldu. Süreklilik olsun, siyasi çözüm olsun istedik. İhtilaf silahlı çatışma haline gelmiş durumda. Berlin Konferansı'nda bu yönde bir adım için toplanacağız. Bölünmemiş, bağımsız ve egemen bir Libya. Amaç budur. Seçimi gerçekleştirmek de esastır. Demokrasinin tüm unsurlarının hayata geçirilmesi esastır. İtalya bu yönde çalışacak, zaman ve gayret gerekecek. BM, Avrupa Birliği ve dost ülkelerle bu adımları atmaya devam edecek."

Orta Doğu

Öte yandan Suriye ve Irak gibi Orta Doğu ülkelerinin sorularıyla da ilgilenildiğini kaydeden Conte, "Dünyayı bloke eden Orta Doğu sorunu var ve gerçekten istikrara çok ciddi şekilde dahli oluyor." ifadelerini kullandı.

Bu sorunlara yönelik de diplomatik gayretlerin yoğunlaştırılması ve normale dönülmesinin sağlanmasının gerekliliğine vurgu yapan Conte, bölgedeki güvenliğin "İtalya'nın gönlünde" de olduğunu belirtti.

İtalya'nın soyut deklarasyonların yanı sıra somut gayretler gösterdiğini savunan Conte, "İtalya araç ve personel açısından da DEAŞ terörizmine karşı mücadele eden ülkeler açısından ikinci kalabalık güç sağlayan ülkedir." dedi.

İkili ilişkiler

Türkiye ve İtalya'nın ekonomik, ticari, kültürel açıdan son derece "sağlam, eski ve vaatkar" bağlara sahip iki ülke olduğunu kaydeden Conte, Türkiye'nin, İtalya'nın bu bölgedeki en önemli ihracat hedef ülkelerinden olduğunu söyledi.

Conte, "Aynı zamanda çok sayıda şirketimiz Türkiye'de faaldir, bu faaliyetlerinden de son derece memnundur. İtalya'da da çok sayıda Türk şirketi faaliyet gösteriyor. Eminim ki onlar da ülkemizde bulunmaktan çok memnunlar." dedi.

Türkiye'de büyük ve KOBİ olmak üzere bin 400 kadar İtalyan şirketin faaliyet gösterdiğini dile getiren Conte, sözlerini şöyle tamamladı:

"Teknolojik inovasyon açısından önemli yetkinliklerimiz var. İnşaat, otomotiv gibi sektörlerde de ilerideyiz ve hep iş birliği yapmak istiyoruz. Türkiye'deki reformlar ve hukuk devleti sayesinde de hep daha fazla yatırım yapmayı arzu ediyoruz. İnsan hakları konusunda, hukukçu olarak söylüyorum, bireylerin haklarını gözeten reformlar her zaman yatırım ortamına destek ve yardımcı oluyor."

Kaynak: AA