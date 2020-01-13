Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar:

Ağırlıklı olarak Libya'daki gelişmeleri ele aldık. Libya’daki gelişmelerin dışında da tabii ki Suriye konusu, ilişkilerimiz, bunları değerlendirme fırsatımız oldu. BM Genel Sekreterinin Libya Özel Temsilcisinin girişimlerini ve Berlin sürecini yapıcı şekilde destekledik, desteklemeye devam ediyoruz. Bu hafta sonu Berlin’de yapılacak zirveyle ilgili olarak gerek sayın Putin gerek şahsım gerekse Conte, bizlerin de Berlin’e katılma konusunda kararlılığımız var.

"Yakın zamanda ateşkes anlaşmasının imzalanmasını temenni ediyorum"

Malumunuz geçen Çarşamba günü İstanbul’da sayın Putin'le bir ortak açıklama yaptık. Bu açıklamayla birlikte ateşkes dün gece yürürlüğe girmiş oldu. Halihazırda ateşkesin ahdi bir temele oturtulması amacıyla da gayret göstermekteyiz. Heyetlerimiz, ilgili tüm tarafların katılımıyla bugün Moskova’da şu anda görüşmelerine devam ediyor. Bu çerçevede yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını özellikle temenni ediyorum. İtalya’nın bu kulvarda gösterdiği çabaları da takdirle karşılıyoruz.

İdlib'in gerginliği azaltma bölgesi statüsünün muhafazasına yönelik çabalarımıza İtalya'nın desteğini beklediğimizi vurguladım.

2012'den bu yana yapılamayan hükümetler arası zirve toplantısının, bu sene icra edilmesi konusunda mutabık kaldık.

Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri

Öyle zannediyorum akşam saatlerinde nihayete erecek, olumlu istikamette devam ettiği bilgisini aldım. Temennim odur ki noktayı orada koymak suretiyle barışın Libya'da hakim olmasına yardımcı olur.

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