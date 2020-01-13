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Kılıçdaroğlu'ndan Rauf Denktaş paylaşımı13 Ocak 2020 Pazartesi 15:43 - Son Güncelleme 13 Ocak 2020 Pazartesi 15:44
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının 8'inci yılında saygı ve rahmetle andığını belirtti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs Türklerinin özgürlüğü yolunda onurlu bir mücadele veren, Türk siyasi tarihinin örnek devlet adamları arasında yerini alan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA