Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Rauf Denktaş" mesajı13 Ocak 2020 Pazartesi 15:37 - Son Güncelleme 13 Ocak 2020 Pazartesi 15:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 8. yılında saygı ve rahmetle andı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, vefatının 8'inci yılında anılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denktaş'ın anısına bir mesaj yayımladı.
Erdoğan, mesajında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı, ömrünü Kıbrıs davasına adamış olan merhum #RaufDenktaş’ı vefatının 8. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı, ömrünü Kıbrıs davasına adamış olan merhum #RaufDenktaş’ı vefatının 8. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/zSsqcu1yAI— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 13, 2020
Kaynak: TRT Haber