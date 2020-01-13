Kaçak yapılara yönelik cezalar artırılacak13 Ocak 2020 Pazartesi 11:48 - Son Güncelleme 13 Ocak 2020 Pazartesi 11:56
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni İmar Kanunu teklifine ilişkin, "Kaçak yapılarla ilgili para cezalarında artışa gidiyoruz, yaptırımlar çok daha ağır olacak." dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muş, imar planlarında karşılaşılan davaların ivedi yargılama ile mahkemelerde görülmesinin önünü açan, kaçak yapılarla ilgili düzenlemeler getiren, yüksek binaların inşasının önüne geçilmesini amaçlayan kanun teklifini bugün Meclis Başkanlığına sunduklarını söyledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kimse istediği yükseklikte bina yapamaycak, yükseklik serbestliğini sınırlayacağız." ifadelerini kullandı.
Muş, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti;
"Hiçbir belediye parsel bazlı imar değişikliği yapamayacak.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıklama yapıyor.— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 13, 2020
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Kaçak yapılarla ilgili para cezalarında artışa gidiyoruz, yaptırımlar çok daha ağır olacak."
Kaynak: TRT Haber