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Kaçak yapılara yönelik cezalar artırılacak

13 Ocak 2020 Pazartesi 11:48 - Son Güncelleme 13 Ocak 2020 Pazartesi 11:56

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni İmar Kanunu teklifine ilişkin, "Kaçak yapılarla ilgili para cezalarında artışa gidiyoruz, yaptırımlar çok daha ağır olacak." dedi.