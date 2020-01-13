İçişleri Bakanlığı, kalan teröristleri etkisiz hale getirmek, barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmelerini önlemek maksadıyla Hakkari'de Kapan-3 Kavaklı Operasyonu başlatıldığını açıkladı.

Zorlu arazi ve hava şartlarında kahramanca sürdürülen operasyonda, 825 jandarma, polis ve güvenlik korucusu ile 55 operasyonel tim görev alıyor.





Operasyon kapsamında terör örgütü üyelerinin geçici barınma alanı olarak kullanıldığı değerlendirilen 4 sığınak içerisinde ele geçirildi.

Sığınakta bulunan, 1 adet kalaşnikof, 17 adet patlamaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği, 3 adet el bombası, 2 adet jeneratör, çok sayıda mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerin bir kısmına el konuldu. Geri kalanı ise imha edildi.

Kaynak: TRT Haber