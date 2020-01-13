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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü13 Ocak 2020 Pazartesi 01:28 - Son Güncelleme 13 Ocak 2020 Pazartesi 01:57
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün yapacağı Rusya ziyareti öncesi ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile sürpriz bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Çavuşoğlu daha önce de, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile bir görüşme gerçekleştirmişti.
Telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz ve Libya’daki son gelişmeler ele alındığı belirtildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: son dakika bakan çavuşoğlu pompeo abd türkiye