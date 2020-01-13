Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün yapacağı Rusya ziyareti öncesi ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile sürpriz bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Çavuşoğlu daha önce de, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz ve Libya’daki son gelişmeler ele alındığı belirtildi.

Kaynak: TRT Haber