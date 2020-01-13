İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajda kamu diplomasisinde güçlü liderliğin önemine vurgu yaptı.

Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle ilgili, "Eğer Sayın Trump ile birlikte yürüttüğü bu lider diplomasisi olmasaydı Türkiye bugün çok başka konuları tartışıyor olabilirdi. Keza Sayın Putin ile de benzer bir lider diplomasisinin sonuçları ortadadır. Cumhurbaşkanımız dünyaya adeta lider diplomasisi dersi veriyor." ifadelerini kullandı.

"Suriye ve Libya’daki politikamızın doğru anlaşılmasını istiyoruz"

2018 yılında kurulan İletişim Başkanlığının Türkiye'nin tezlerini doğru anlatmadaki rolünden söz eden Altun, örneği Libya zirvelerinden verdi:

"Biz Suriye ve Libya’daki politikamızın, beklentilerimizin doğru anlaşılmasını istiyoruz. Birilerinin propagandasının Türkiye’nin tezi gibi sunulmasını istemiyoruz. Dahası, dersini çalışmış, bütün boyutları ile meseleye vakıf bir aktör olarak videolarla ve kitaplarla muhatapların karşısına çıkıyoruz."

"İletişim Başkanlığı Türkiye'nin hikayesini anlatmak için kuruldu"

Terörle mücadele harekatları, Türkiye'nin insani yardım politikası, bölgesel gelişmeler ve diğer önemli tüm konular.... Altun, İletişim Başkanlığının 2018 yılında "Türkiye'nin hikayesini anlatmak üzere kurulduğunu" söyledi. Başkanlığın ülke içi ve uluslararası arenadaki görevlerini anlattı:

"Cemal Kaşıkçı cinayeti gibi uluslararası krizlerden ülkemizi korumak için refleks oluşturuyor, Barış Pınarı Harekatı gibi milli çıkarlarımızı korumak için giriştiğimiz tüm harekatları dünya basınının adil şekilde işlemesi için gerekli doğru enformasyonu ve teknik alt yapıyı sağlıyoruz."