Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 23:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu madde satışı yapan, temin eden ve kullanan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
4 kilo 450 gram uyuşturucu madde, tabanca ve suçtan elde edilen para ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlılar ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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