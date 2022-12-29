Kavgaya dönüşen olayda, A.V. silahla Kamil K'yi omzundan yaralamış ve daha sonra olay yerinden kaçmıştı.

İnönü Mahallesi 1942 Sokak'ta daha önceden tartıştıkları A.V. ile karşılaşan Kamil K. (62), ruhsatlı tüfeğiyle havaya ateş etmişti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önceki gün husumetlisi Kamil K'yi (62) silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan A.V. (31) polis ekiplerince yakalandı.

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