Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 23:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de husumetlisini silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde husumetlisini silahla yaralayan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önceki gün husumetlisi Kamil K'yi (62) silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan A.V. (31) polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Olay
İnönü Mahallesi 1942 Sokak'ta daha önceden tartıştıkları A.V. ile karşılaşan Kamil K. (62), ruhsatlı tüfeğiyle havaya ateş etmişti.
Kavgaya dönüşen olayda, A.V. silahla Kamil K'yi omzundan yaralamış ve daha sonra olay yerinden kaçmıştı.
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