Futbolun gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden biri aramızdan ayrıldı. Hastalığı sebebiyle bir süredir tedavi gören Brezilyalı efsane Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Pele'nin hayatı

Edson Arantes do Nascimento Pele, 23 Ekim 1940 tarihinde, Fluminense'nin eski futbolcusu Dondinho ve Celeste Arantes'in oğlu olarak dünyaya geldi.

Ailesi tarafından 'Dico' takma adıyla çağrılan Edson, bir hayli yaramaz olması sebebiyle arkadaşlarından 'Peli' lakabını aldı.

11 yaşında kesfedildi

Küçük yaşlarda mahallede arkadaşlarıyla top koşturan Pele, aynı zamanda ailesinin geçimine destek olmak için de ayakkabı boyacılığı yapıyordu.

Yeteneğiyle dikkat çeken Pele, 11 yaşındayken ülkenin önde gelen futbolcularından Waldemar de Brito tarafından keşfedildi.

Pele'yi Sao Paolo'ya götüren ve Santos'un yöneticilerine "Bu çocuk dünyanın en iyi futbolcusu olacak." diyen Brito'nun haklılığının kanıtlanması pek uzun sürmedi.

Kısa sürede teknik direktör Lula'yı etkileyen ve 1956 yılında Santos forması giymeye başlayan genç yetenek, çıktığı ilk maçta Corinthias karşısında attığı gol ve ortaya koyduğu performansla göz doldurdu.

1957 yılına gelindiğinde Pele, Santos'un ilk 11 oyuncusu haline geldi.

Çok genç yaşta ligin en skorer oyuncusu olan Pele, profesyonel sözleşme imzaladıktan sadece 10 ay sonra Brezilya Milli Takımı'na çağırıldı.

1958 Dünya Kupası'na yedek oyuncu olarak başlayan genç yıldız, kısa sürede milli takımda da ilk 11 oyuncusu oldu.

O dönemde Dünya Kupası'nda forma giyen en genç oyuncu unvanını kazanan Pele, 10 numaralı formasıyla final yolunda takımına büyük katkı verdi.

En iyi genç oyuncu seçildi

Brezilya finalde ev sahibi İsveç'i 5-2 yenerken 2 gol kaydeden Pele, turnuvayı toplamda 6 golle kapatıyor ve turnuvanın da en iyi genç oyuncusu seçiliyordu.

1962 Dünya Kupası'nda Şili karşısında ilk maçta yıldızlaşan Pele, ikinci maçta ise Çekoslovakya karşısında sakatlandı ve turnuvanın geri kalan kısmında forma giyemedi.

1966 Dünya Kupası ilk turda elenen Brezilya için hayal kırıklığıyla geçerken Pele de Portekizli ve Bulgar savunmacıların sertliğiyle bir kez daha sakatlıklarla boğuşuyordu.

1970'te son kez Dünya Kupası'nda ter döken efsane, İtalya karşısında finalde ilk golü kaydederken Brezilya 4-1'lik skorla 3'üncü şampiyonluğunu elde ediyordu.

Avrupa'nın dev kulüplerinden yüksek ücretli teklifler gelse de Pele, Brezilya hükümetinin de baskısıyla Santos'tan ayrılmadı.

Dönemin Devlet Başkan Janio Quadros, Pele'yi "ihraç edilemeyecek bir ulusal hazine" ilan etti ve Real Madrid, Milan gibi devlerin teklifleri reddedildi.

618 golle olağanüstü bir performans

1956-1974 yılları arasında Santos ile 636 maça çıkan efsane oyuncu, 618 golle olağanüstü bir performans gösterdi.

Emekliliğe yaklaşan Pele, 1975 yılında New York Cosmos'a transfer olarak kariyerinin sonunda yurt dışı tecrübesi de yaşadı.

Milyonlarca Amerikalının futbola ilgi duymasını sağlayan Pele, 1977 yılına kadar Cosmos formasıyla 111 maçta 65 gole imza attı.

1360 maçta 1280 golle dünya rekoru

1977'de kariyerini sonlandıran efsane oyuncu, 1360 maçta attığı 1280 golle dünya rekorunu da elinde tutuyor.

Kariyeri boyunca kaptanlığı reddeden Pele, pazubandı koluna ilk kez 1990 yılında 50. yaş günü kutlaması için Brezilya ile Dünya Karması arasında oynanan gösteri maçında geçirdi.

2021 yılından beri kolon kanseri tedavisi gören efsanenin sağlık durumu bir süredir kötüye gidiyordu.