Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 21:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 21 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekibince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 21 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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