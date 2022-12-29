Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 20:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sözleşmeli personele kadroda son durum ne? Sözleşmeli personele kadro Meclis'te...
Çalışma Bakanı Bilgin, sözleşmeli personele kadro çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Bilgin sözleşmeli personele kadro ile ilgili " Sözleşmeli personelin kadroya geçiş süreci Meclis'e intikal etti" dedi. Sözleşmeli personele kadro çalışması...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TRT Haber'de çalışma hayatı ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.
Sözleşmelilerin kadroya geçişi Meclis'te
Bakanı Vedat Bilgin "Sözleşmeli personelin kadroya geçiş süreci Meclis'e intikal etti. 500 binden fazla çalışanı kapsayan bir düzenleme bu." açıklamasını yaptı.
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