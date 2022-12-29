Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TRT Haber'de çalışma hayatı ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Sözleşmelilerin kadroya geçişi Meclis'te

Bakanı Vedat Bilgin "Sözleşmeli personelin kadroya geçiş süreci Meclis'e intikal etti. 500 binden fazla çalışanı kapsayan bir düzenleme bu." açıklamasını yaptı.