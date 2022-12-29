Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin süresinin uzatılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, ''01.01.2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, 31.12.2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatılmıştır'' denildi.