Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 21:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kaçak alkol operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Başağaç köyünde F.G'nin kaçak içki ürettiği bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Belirlenen adresteki aramada, 15 litre farklı şişelerde evde üretilmiş kaçak alkol, 2 bakır boru, 2 plastik şeffaf hortum, bir alkolmetre, bir termometre, bir damıtma aparatı ve bir 20 litrelik imbik damıtma kazanı ele geçirildi.
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