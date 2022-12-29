Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Başağaç köyünde F.G'nin kaçak içki ürettiği bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Belirlenen adresteki aramada, 15 litre farklı şişelerde evde üretilmiş kaçak alkol, 2 bakır boru, 2 plastik şeffaf hortum, bir alkolmetre, bir termometre, bir damıtma aparatı ve bir 20 litrelik imbik damıtma kazanı ele geçirildi.