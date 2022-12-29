Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 23:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Kayseri'nin Talas ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenidoğan Mahallesi Oğulcuklu-1 Sokak'ta 3 katlı apartmanın birinci katında depo olarak kullanılan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatte söndürdüğü yangında evde hasar oluştu.
Dumandan etkilenen 3 kişiye ise ambulansta müdahale edildi.
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